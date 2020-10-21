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Общество

Около 200 квартир приобретут для детей-сирот в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 октября провел совещание по вопросам реализации в регионе программ социальной поддержки различных групп граждан. Основной темой обсуждения стало обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств, предоставленных из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В сентябре текущего года Председатель Правительства российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Псковской области более 200 млн рублей на покупку жилья для граждан указанной категории.

В 25-ти муниципалитетах региона планируется приобрести около 200 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. В настоящее время успешно проведено порядка 130 аукционов на приобретение жилья в Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Островском, Порховском, Пыталовском, Псковскойм районах и городе Пскове. «В областном центре преимущество отдается квартирам в новостройках, в муниципалитетах — жилью на вторичном рынке», — отметила Ольга Евстигнеева.

Глава региона подчеркнул, что освоение средств федеральной субсидии должно быть своевременным, и поручил руководству профильного регионального комитета держать этот вопрос на контроле, оказывать поддержку муниципальным образованиям в случае возникновения любых сложностей.

В настоящее время в Псковской области более 2 тыс сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в собственном жилье. В текущем году в консолидированном бюджете региона на эти цели было заложено более 170 млн рублей.

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