Показ фильмов о традициях народов Урала и Дальнего Востока прошёл в Пскове

19:18, 21 ноября 2026, ПАИ

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова прошёл очередной кинопоказ короткометражных фильмов в рамках информационно-просветительского проекта «От чистого истока», сообщили в пресс-службе библиотеки.



Фото: пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова



Фото: пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова



Фото: пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова



Фото: пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова



Фото: пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова



Фото: пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова











Зрители увидели пять документальных лент, посвящённых жизни и традициям народов Урала и Дальнего Востока. В программу вошёл ряд фильмов:

«Бакалдын. Голос тайги» (о национальном празднике эвенков, символизирующем духовное обновление, начало нового года и пробуждение природы);

«Живое серебро. Сахалин» (о технологиях обработки рыбьей кожи);

«Забайкальские казаки. Песни жизни» (о культуре и традициях забайкальских, в том числе тункинских, казаков);

«Кармацкая (тюменская) роспись» (об уникальной технике росписи по дереву);

«Медвежьи игрища. Зов предков» (об обрядовом комплексе северных хантов);

«Поклон солнцу» (о якутском национальном празднике Ысыах и сакральном смысле ритуального кругового танца осуохай);

«Чорон» (о традиционном якутском сосуде для кумыса, его изготовлении из берёзы, декорировании орнаментами и роли в национальных обрядах).

Отметим, что проект «От чистого истока» подготовлен Государственным Российским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова. Короткометражные фильмы созданы в ходе всероссийских фольклорно-этнографических экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.