Цветочный мастер-класс ко Дню матери провели для учениц Идрицкой школы

22:30, 21 ноября 2026, ПАИ

Мастер-класс по составлению букетов из живых цветов ко Дню матери провела для учениц Идрицкой средней школы флорист Марина Балбышева, сообщает газета «Призыв».

Советник директора по воспитанию Светлана Силантьева рассказала, что юные флористы научились составлять букеты, узнали секреты цветочного дизайна и вложили частичку души в свои работы.

«Кажется, что на фоне прекрасных букетов наши девчонки и сами расцвели, почувствовали себя настоящими принцессами в этой цветочной мелодии!» – отметила Светлана Силантьева и добавила, что эти букеты порадуют мам участниц.

Примечательно, что Марина Балбышева неоднократно выдвигалась на премию «Народное признание». Флорист является победителем конкурса правительства Псковской области на соискание грантовой поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».