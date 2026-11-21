Стоматолог предупредила о напитке, окрашивающем эмаль сильнее кофе

21:58, 21 ноября 2026, ПАИ

Крепкий чёрный чай может окрашивать зубную эмаль сильнее, чем кофе, предупредила стоматолог Елизавета Романова в разговоре с «Лентой.ру».

По её словам, кофе принято считать главным напитком, меняющим цвет зубов, однако крепкий чёрный чай иногда оставляет более выраженный налёт. Причина не только в тёмном цвете, но и в высокой концентрации полифенолов, в том числе танинов.

Как отметила специалист, наиболее выраженным окрашивающим потенциалом обладает именно чёрный чай. Зелёный и белый выглядят светлее, но также содержат полифенолы и при частом употреблении могут оставлять налёт. Травяные и ягодные напитки различаются по составу: смеси с каркаде и тёмными ягодами тоже способны окрашивать эмаль, а лимон дополнительно повышает кислотность напитка.

При этом, по словам Елизаветы Романовой, значение имеет не только количество выпитых чашек, но и способ употребления: если человек пьёт напиток небольшими глотками в течение нескольких часов, зубы постоянно контактируют с пигментами. Потемнение также усиливают зубной налёт, курение, недостаточная гигиена, зубной камень и шероховатая поверхность старых пломб, добавила врач.