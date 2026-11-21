Псковичей приглашают на службу в батальон патрульно-постовой службы УМВД

21:30, 21 ноября 2026, ПАИ

Псковичей приглашают на службу в батальон патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

На должности полицейского и полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашают граждан в возрасте до 50 лет, имеющих образование не ниже среднего общего и годных по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел. Предпочтение отдаётся лицам, отслужившим в Вооружённых силах РФ.

Сотрудникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Есть возможность бесплатно получить высшее образование в учебных заведениях МВД России.

По вопросам о вакансиях следует обращаться по телефонам 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову) или в кабинет № 32 на улице Новгородской, 7 в Пскове.