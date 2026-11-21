МВД предупредило о схеме мошенников со сканами банковских карт

20:21, 21 ноября 2026, ПАИ

Дистанционные мошенники начали просить у жертв сканы банковских карт под предлогом перевода денег на «безопасный счёт» из-за якобы существующей угрозы лишиться накоплений, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Схема выглядит так: сначала злоумышленники под разными предлогами выманивают у человека код из СМС, а затем сообщают, что на третье лицо оформлена доверенность на управление его финансами. Чтобы «спасти» деньги, жертве предлагают перевести их на «безопасный счёт» и направляют инструкцию, по которой нужно отсканировать банковскую карту и прислать скан.

Совершая эти действия, человек фактически предоставляет мошенникам возможность управлять своими деньгами.