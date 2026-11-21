В Псковской областной клинической больнице установили новые аппараты для плазмафереза

19:45, 21 ноября 2026, ПАИ

В Псковской областной клинической больнице установили современные аппараты для плазмафереза, сообщается в группе «Псковская областная клиническая больница» в соцсети «ВКонтакте».

Плазмаферез – эффективный метод очистки крови, при котором из неё удаляется плазма, содержащая токсины, аллергены, антитела и другие вредные вещества.

«Кабинет трансфузионной терапии ПОКБ успешно проводит эту процедуру уже много лет как для амбулаторных, так и для стационарных пациентов. Но мы постоянно совершенствуем нашу базу, чтобы лечение было максимально комфортным и безопасным», – обратили внимание в ПОКБ.

Как отмечают в медучреждении, новые аппараты оснащены передовыми системами контроля, что сводит к минимуму риск во время процедуры и обеспечивает более точную и деликатную очистку плазмы, а сама процедура проходит легче и быстрее.

Плазмаферез может быть назначен при аутоиммунных заболеваниях и тяжёлых иммунных нарушениях, выраженных аллергических реакциях, тяжёлых кожных заболеваниях (при псориазе, нейродермите, рецидивирующем герпесе, фурункулёзе), при сильных интоксикациях, в том числе при заболеваниях печени и после химио- и лучевой терапии, а также при тяжёлых нарушениях липидного обмена (например, при атеросклерозе), когда обычные препараты не дают нужного эффекта, и при тяжёлых метаболических нарушениях при сахарном диабете.

В ПОКБ подчеркнули, что плазмаферез – серьёзная медицинская процедура, которая назначается строго врачом (терапевтом, неврологом, дерматологом, аллергологом и др.) при наличии чётких показаний. Процедура проводится по направлению лечащего врача.

Узнать подробности и записаться на приём к специалисту можно в контакт-центре по телефону (8 8112) 29-57-00.