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Общество

Более 31 километра Гдовской трассы отремонтировали в этом году

  • Гдовская трасса
    Фото: Михаил Ведерников
  • Гдовская трасса
    Фото: Михаил Ведерников
  • Гдовская трасса
    Фото: Михаил Ведерников
  • Гдовская трасса
    Фото: Михаил Ведерников
  • Гдовская трасса
    Фото: Михаил Ведерников
  • Гдовская трасса
    Фото: Михаил Ведерников
  • Гдовская трасса
    Фото: Михаил Ведерников

Более 31 километра Гдовской трассы отремонтировали в этом году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте.

Глава региона добавил, что участок дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье стал самым протяженным участком в этом году, отремонтированным в рамках национального проекта БКАД.

«Подрядчик устранил просадки на обочинах и укрепил их, привел в порядок съезды, отремонтировал четыре автобусные остановки с тротуарами, 15 водопропускных труб, установил сигнальные столбы и нанес разметку», – отметил губернатор.

Он добавил, что также произведен ремонт двух мостов – через реки Волосню и Осницу. «Здесь заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы деформационные швы и водосборные сооружения», – написал Михаил Ведерников.

«На будущий год запланирован ремонт еще трех участков трассы. К 2024 году дорога будет доведена до нормативного состояния на всем ее протяжении на территории Псковской области и станет полноценным дублером федеральной трассы Р-23», – заключил губернатор.

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