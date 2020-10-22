Псковская горбольница продолжит работать в режиме ковид-центра
Псковская горбольница продолжит работать в режиме ковид-центра, сообщила в эфире ПАИ-live председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
«Мы планировали городскую больницу вернуть обратно к тем видам медицинской помощи, в которых она всегда работала. Но, понимая ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом, мы теперь планируем вместе с новой инфекционной больницей оставить и городскую больницу как COVID-центр, как она работала ранее», - уточнила Марина Гаращенко.