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Псковская горбольница продолжит работать в режиме ковид-центра

Псковская горбольница продолжит работать в режиме ковид-центра, сообщила в эфире ПАИ-live председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Мы планировали городскую больницу вернуть обратно к тем видам медицинской помощи, в которых она всегда работала. Но, понимая ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом, мы теперь планируем вместе с новой инфекционной больницей оставить и городскую больницу как COVID-центр, как она работала ранее», - уточнила Марина Гаращенко.

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