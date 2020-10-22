В 23 образовательных учреждениях Пскова работают школьные лагеря

15:46, 22 октября 2020, ПАИ

В 23 образовательных учреждениях Пскова работают школьные лагеря с дневным пребыванием на период осенних каникул. Самое большое количество учащихся (75), которые посещают школьный лагерь, зарегистрировано в Псковском педагогическом комплексе. Меньше всего учащихся (24) посещают школьный лагерь в средней общеобразовательной школе №2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Время работы школьного лагеря с 8:30 до 14:30. Дети обеспечиваются двухразовым питанием — завтрак и обед. На сегодняшний день 979 заявок подано на школьное питание.

«Школьные лагеря — это не замена учебной деятельности, а аналог продленки. Учителя проводят для детей развивающие занятия. Кроме того, проходят уроки музыки и физкультуры. Организованы прогулки на территории школы при благоприятных погодных условиях», - сообщили в управлении образования администрации города.

В школьный лагерь детей принимали по заявлению родителей, которым не с кем оставить ребенка на каникулах. Все воспитатели, которые работают с учениками во время каникул, прошли тестирование на коронавирус.

19 октября псковские школьники отправились на досрочные двухнедельные каникулы. Такие меры принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников для профилактики распространения коронавируса среди школьников.