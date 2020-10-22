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Общество

34 работника в Порховском районе отказались от бумажной трудовой книжки

В Порховском районе 863 работника подали заявление о выборе способа ведения трудовой книжки, из них отказались от бумажной — 34 человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Не позднее 31 октября 2020 года все работодатели должны в письменной форме уведомить своих работников об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Ранее установленный срок уведомления работников (30 июня 2020 года) продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства российских компаний.

При этом работники не позднее 31 декабря 2020 года должны определиться, в каком виде хотят учитывать свой трудовой стаж (в бумажном или электронном), и подать соответствующее заявление работодателю.

В ведомстве подчеркнули, что при переходе на электронную трудовую книжку сведения о трудовой деятельности до первого января 2020 года остаются только в бумажной трудовой книжке, поэтому данный документ также потребуется для предъявления работодателям при изменении места работы.

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