Форум для родителей и педагогов пройдет в Пскове 4 ноября

20:36, 22 октября 2020, ПАИ

Форум для родителей и педагогов «Современный ребенок – ориентир дополнительного образования» состоится в Пскове 4 ноября. Он пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория», сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодежном центре Пскова.

В рамках форума пройдут дискуссионные площадки, тренинги и мастер-классы для педагогов и родителей. Одна из дискуссионных площадок будет посвящена теме дистанционного обучения.

Форум пройдет с 12:00 до 18:00. Организаторы мероприятия – центр науки и спорта «Без предела» и детский технопарк «Кванториум».

Количество мест на форуме ограничено. Заявку на участие необходимо оставить по телефону 79-71-07 или через личные сообщения в группе Молодежного центра Пскова в социальной сети «ВКонтакте». Там же можно подробнее ознакомиться с программой мероприятия и спикерами.

Форум пройдет с соблюдением всех мер предосторожности: термометрия участников, дезинфекция, масочный режим.