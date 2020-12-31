Что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья

15:40, 31 декабря 2020, ПАИ

Россиянам рассказали, что нужно есть в Новый год, чтобы избежать похмелья на следующий день, пишет РИА Новости.

За новогодним столом россиянам рекомендуют обратить внимание на пищу, богатую белком, клетчаткой и жирными кислотами. Такие продукты могут замедлить всасывание спирта в кровь.

Следует отказаться от легких закусок в пользу блюд, богатых жирными кислотами – жирной морской рыбы, авокадо, зелёных овощей и орехов. Также можно отдать предпочтение яйцам и мясу, цельнозерновым продуктам, овощам и фруктам.

Завтракать после новогоднего застолья лучше продуктами, которые богаты цинком, магнием, калием и витаминами группы В, аминокислотами и антиоксидантами. В этом случае можно приготовить яичницу, протеиновый коктейль, съесть банан или сухофрукты.