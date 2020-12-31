Оперативность и мультиформатность – Антон Сергеев об эффективности СМИ

20:57, 30 декабря 2020, ПАИ

Чтобы быть эффективным средством массовой информации, необходимо быть оперативным и использовать нескольких различных форматов подачи материала. Об этом заявил советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-live 30 декабря.

По словам Антона Сергеева, сейчас в мире «на ходу и на коне» средства массовой информации по типу информагентств. Это связано с тем, что сейчас в мире век больших скоростей, имеется очень много площадок доставки контента, уточнил гость эфира.

По мнению советника губернатора, для того чтобы быть эффективным, СМИ не обязательно иметь большой штат сотрудников. «Это может быть небольшое количество сотрудников, но главное в работе – оперативность, в первую очередь сейчас она побеждает. А если на этом ресурсе и в коллективе есть некое звено, которое делает видеоконтент, то это прямо очень хорошо», – отметил Антон Сергеев.