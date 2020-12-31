Более 213 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

23:50, 30 декабря 2020, ПАИ

30 декабря в Псковской области провели 1 683 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 213 170. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлено 23 598 случаев заражения коронавирусом, 11 755 пациентов выздоровело, 99 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.