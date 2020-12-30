Меркель в новогоднем обращении попрощалась с нацией в стиле Ельцина

10:52, 31 декабря 2020, ПАИ

Канцлер Германии Ангела Меркель в своём новогоднем обращении к нации заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах в бундестаг, сообщает ТАСС.

«Через девять месяцев выборы в бундестаг, на которых я больше не буду выдвигать свою кандидатуру. В связи с этим, по всей видимости, сегодня в последний раз я как канцлер могу обратиться к вам с новогодним обращением», – сказала канцлер.

В своём новогоднем обращении к гражданам Германии Ангела Меркель также заявила, что уходящий год был самым тяжёлым за последние 15 лет.

«Я думаю, что не преувеличиваю, когда говорю, что никогда за последние 15 лет мы не считали старый год таким тяжёлым и что никогда мы, несмотря на все заботы и определенный скептицизм, не встречали новый год с такой надеждой», – отметила она.