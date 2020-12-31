Псковский филиал Россельхозбанка поздравил своих клиентов и партнёров с наступающим Новым годом

13:49, 31 декабря 2020, ПАИ

Псковский филиал Россельхозбанка поздравил своих клиентов и партнёров с наступающим Новым годом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов, говоря об итогах уходящего года, рассказал, что в юбилейный для банка год самым ярким событием стала реализация программы ипотечного кредитования на покупку и строительство жилья на селе. Псковский региональный филиал выдал более 500 млн рублей, а более 250 семей обзавелись собственным жильем.

Финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей, являющуюся одним из приоритетных направлений в работе Россельхозбанка, банк оказал на сумму более 2 млрд рублей, рост выдачи по кредитам на сезонные полевые работы увеличился на 66 %. В 2020 году – 1 001 млн рублей, в 2019 было 603 млн рублей.

«Мы поздравляем всех жителей региона, клиентов и наших партнеров с наступающим Новым годом и Рождеством! Каждый год мы встречаем с верой и надеждой на новые свершения. В преддверии самого светлого и радостного праздника хочется пожелать, чтобы в новом году все ваши заветные мечты воплотились в жизнь. От всей души желаем вам оптимизма и удачи! Пусть грядущий 2021 год будет богат интересными событиями и станет временем для крупных достижений и побед. Пусть каждый день нового года перед вами открываются новые перспективы и возможности. Желаем, чтобы новый, 2021 год принёс много ярких эмоций и счастья! Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и согласия в новом году! Мира и процветания!» – отметил Дмитрий Алемасов.