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Общество

20 иностранцев задержали псковские пограничники в Невельском районе

31 декабря в Невельском районе псковские пограничники задержали 20 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь государственную границу России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Среди задержанных есть граждане третьих стран, въезд которых в Россию на российско-белорусском участке границы в соответствии с законодательством РФ невозможен. Нарушители задержаны на срок до 48 часов для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и принятия процессуального решения.

В пресс-службе отметили, что иностранцы пытаются незаконно въехать на территорию России лесными и проселочными дорогами, чем нарушают введенные в период пандемии ограничения на пересечение государственной границы.

В соответствии с действующим законодательством право на пересечение российско-белорусской государственной границы через стационарные контрольные посты в населенных пунктах Долосцы, Лобок, Байдаково Псковской области имеют только граждане России и Белоруссии при наличии законных оснований.

Граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу России только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения с учётом ограничительных мер, введенных распоряжениями правительства РФ. На участке российско-белорусской государственной границы такие пункты пропуска отсутствуют. 

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