Новогоднее обращение Владимира Путина стало самым продолжительным

17:51, 31 декабря 2020, ПАИ

Новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее 2020 год, стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента России в XXI веке. Об этом сообщил ТАСС. Оно было записано в Кремле и заняло по времени шесть минут.

Первыми зрителями и слушателями поздравления традиционно стали жители Камчатки.

В новогодних приветствиях президент часто отражает наиболее яркие события уходящего года. 31 декабря 2013 года Путин даже изменил формат своего выступления, записав его в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения. Именно эта версия новогоднего обращения тогда была показана в полночь во всех часовых поясах, и только жители Камчатки успели увидеть еще и первое поздравление, записанное заранее в Кремле.

До нынешнего года хабаровское новогоднее обращение длительностью более четырех с половиной минут (по объему - 463 слова) было самым продолжительным у Путина. В остальные годы и он, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-2012 годах, выступали перед боем курантов с менее развернутыми посланиями. Самым коротким по количеству слов - 191 - было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло чуть больше двух минут.

Рекорд же по продолжительности новогоднего обращения остается за Борисом Ельциным. 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше 10 минут. То обращение первого президента РФ превышает по объему нынешнее поздравление Путина, причем без учета темпа речи, а лишь исходя из сухой статистики количества слов (628 и 601 соответственно). Путин в 1999 году тоже выступил с небольшим новогодним обращением в только что полученном статусе и. о. президента, и это был единственный раз, когда он записал такую речь, сидя за столом. Со следующего раза и до сих пор глава государства всегда стоя поздравляет граждан России с Новым годом.