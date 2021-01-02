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Общество

Псковские профсоюзы выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Алексея Мешкова

Профсоюзное движение Псковской области выразило соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича Мешкова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

«31 декабря на 95-м году ушёл из жизни замечательный человек, который жил и работал на благо людей», – говорится в соболезновании.

Под руководством Алексея Мешкова и при его активном участии создавалось и развивалось большое количество энергетических, инфраструктурных и социальных проектов. Даже после ухода на пенсию Алексей Алексеевич продолжал активно участвовать в общественной жизни Дедовичского района и Псковской области.

«Это человек с огромной трудовой биографией, который умел добиваться поставленных целей и воплощать в жизнь различные проекты, – отметили в Псковском облсовпрофе. – Как руководитель и профсоюзный деятель он активно участвовал в жизни персонала Дедовичской ГРЭС и сотрудничал с профсоюзным движением региона, постоянно улучшая условия труда на предприятии. Светлая память об Алексее Алексеевиче Мешкове и его делах будет жить в сердцах псковичей».

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