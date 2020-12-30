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Политика

Динозавр из Опочки сдаёт позиции на конкурсном голосовании

Проголосуй за динозавра из Псковской области. Фото устроителей конкурса

 

 

Всероссийский конкурс необычных памятников «СкульпТУТУра» движется к завершению.  Финальное голосование продлится до 21:00 11 января.

Динозавру из Опочки, которого смастерил сварщик Роман Кириллов не хватает ваших голосов. Сейчас эта скульптура находится на  восьмом месте из десяти, вышедших в финал. Отдав свой голос, вы можете помочь колоритному динозавру подняться выше, а может, и выйти на первое место конкурса.

Городу или населенному пункту, в котором находится памятник-победитель, вручат памятный кубок, а для каждого из участников создадут виртуальные 3D-модели, которые соберут в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России». Кстати, из их фрагментов и будет собран кубок.

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