Приказ, определяющий перечень обязательных ЕГЭ, вступил в силу

10:45, 04 января 2021, ПАИ

С 4 января вступил в силу приказ Министерства просвещения России, который определил перечень обязательных для сдачи единых государственных экзаменов. Ими будут ЕГЭ по математике и русскому языку. Обязательного ЕГЭ по иностранному языку не будет. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечне ЕГЭ по выбору остались иностранный, физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.

Те, кто не собирается поступать в вузы, будут сдавать экзамены с 24 по 28 мая. Для остальных сроки ЕГЭ установлены с 31 мая по 2 июля.