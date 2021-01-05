Псковичка Елена Ясицкая стала победителем творческого конкурса на уровне города в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

12:21, 05 января 2021, ПАИ

«Говорят, под Новый год…» - под таким названием в УМВД России по Псковской области в рамках всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» впервые прошел конкурс поздравлений с Новым годом, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Красочная работа Ясицкой Милены, представлявшей Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, стала одной из лучших в номинации «Самый лучший новогодний плакат».

С заслуженной победой юную художницу поздравила куратор Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Елена Иванова. Она поблагодарила Милену за активное участие в конкурсе и вручила ей грамоту и развивающий подарок.