Число госпитализированных англичан увеличилось на 40% по сравнению с первой волной пандемии коронавируса
Число госпитализированных англичан увеличилось на 40% по сравнению с первой волной пандемии коронавируса, передает ТАСС.
«Число госпитализированных сейчас на 40% выше, чем в первую волну пандемии прошлой весной. Учитывая также рост случаев заражения коронавирусом, а 5 января мы зарегистрировали свыше шестидесяти тысяч случаев, пошли на ужесточение ограничений», - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Глава британского кабмина уточнил, что на данный момент носителями коронавируса в Англии являются порядка миллиона человек, что составляет примерно 2% населения этой части Соединенного Королевства.
Отвечая на вопрос журналиста о том, когда власти смогут ослабить введенные в понедельник ограничения против распространения коронавируса, Джонсон отметил, что это произойдет не раньше середины февраля.