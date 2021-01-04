Число госпитализированных англичан увеличилось на 40% по сравнению с первой волной пандемии коронавируса

22:18, 05 января 2021, ПАИ

Число госпитализированных англичан увеличилось на 40% по сравнению с первой волной пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«Число госпитализированных сейчас на 40% выше, чем в первую волну пандемии прошлой весной. Учитывая также рост случаев заражения коронавирусом, а 5 января мы зарегистрировали свыше шестидесяти тысяч случаев, пошли на ужесточение ограничений», - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Глава британского кабмина уточнил, что на данный момент носителями коронавируса в Англии являются порядка миллиона человек, что составляет примерно 2% населения этой части Соединенного Королевства.

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда власти смогут ослабить введенные в понедельник ограничения против распространения коронавируса, Джонсон отметил, что это произойдет не раньше середины февраля.