На фоне событий в Вашингтоне в центре Нью-Йорка усилили меры безопасности

09:03, 07 января 2021, ПАИ

Выступить против прошедших в Вашингтоне беспорядков пришли немногим более 49 человек. Протестующие также призывали к отставке Трампа, передает ТАСС со ссылкой на видеотрансляцию в Twitter, которую вели сами протестующие.

До начала акции все подходы к зданию Trump Tower были оцеплены, на место прибыли значительные силы безопасности, при этом число полицейских заметно превысило число протестующих. Акция продолжалась около двух часов и завершилась без происшествий.