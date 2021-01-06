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Политика

Конгресс США на президентских выборах утвердил победу Байдена

Палата представителей Конгресса США отклонила протест против утверждения результатов голосования на президентских выборах в штате Пенсильвания. Трансляцию заседания вели в прямом эфире американские новостные телеканалы, передает ТАСС.

Протест поддержали 138 представителей республиканской партии законодателей. Против выступили 282 конгрессмена, из которых опять-таки 64 являлись республиканцами.

Теперь обе палаты законодательного органа должны вернуться к совместному заседанию по утверждению итогов президентских выборов в стране. За всю историю Соединенных Штатов подобные возражения рассматривались Конгрессом только дважды: в 1969 и 2005 годах. В обоих случаях они были отклонены.

 

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