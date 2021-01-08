Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове

10:10, 08 января 2021, ПАИ

Одноэтажный дом горел ночью на улице Лужской, 21 в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Соседи проснулись от шума, подумав, что на улице кто-то запускает фейерверки. Однако на самом деле в этот момент горела крыша дома, стрелял шифер.

Граждане вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара.

На месте возгорания также работали скорая медицинская помощь и сотрудники полиции. Возгорание было потушено. Обстоятельства и причины пожара уточняются.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















По словам соседей, хозяева дома съехали из него летом. Соседи также отметили, что перед пожаром сильно лаяли собаки, поэтому они не исключают, что дом мог кто-то поджечь.