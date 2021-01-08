0
11:59
Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
10:10
Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
17:24
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
22:53
«Я здорова как корова!» Писательница Дарья Донцова ответила на слухи о своей смерти в Сочи от коронавируса
18:17
В Псковской области после ледяного дождя продолжают восстанавливать подключение домовладений к электросетям
15:33
Служитель храма в Клину Куньинского района пытался уничтожить бездомных собак и кошек
14:30
В УМВД Псковской области прокомментировали ночную езду по мостам
Еще новости
Происшествия

Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове

Одноэтажный дом горел ночью на улице Лужской, 21 в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Соседи проснулись от шума, подумав, что на улице кто-то запускает фейерверки. Однако на самом деле в этот момент горела крыша дома, стрелял шифер.

Граждане вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара.

На месте возгорания также работали скорая медицинская помощь и сотрудники полиции. Возгорание было потушено. Обстоятельства и причины пожара уточняются.

  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
    Фото: ПАИ

По словам соседей, хозяева дома съехали из него летом. Соседи также отметили, что перед пожаром сильно лаяли собаки, поэтому они не исключают, что дом мог кто-то поджечь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
08 января 2021
Мусоровоз оставил без газа жителей Пскова
Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
08 января 2021
Дом горел ночью на улице Лужской в Пскове
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
07 января 2021
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
«Я здорова как корова!» Писательница Дарья Донцова ответила на слухи о своей смерти в Сочи от коронавируса
06 января 2021
«Я здорова как корова!» Писательница Дарья Донцова ответила на слухи о своей смерти в Сочи от коронавируса
В Псковской области после ледяного дождя продолжают восстанавливать подключение домовладений к электросетям
06 января 2021
В Псковской области после ледяного дождя продолжают восстанавливать подключение домовладений к электросетям
Служитель храма в Клину Куньинского района пытался уничтожить бездомных собак и кошек
06 января 2021
Служитель храма в Клину Куньинского района пытался уничтожить бездомных собак и кошек
В УМВД Псковской области прокомментировали ночную езду по мостам
05 января 2021
В УМВД Псковской области прокомментировали ночную езду по мостам
В Псковской области в ДТП погиб студент ПсковГУ из Туркмении
05 января 2021
В Псковской области в ДТП погиб студент ПсковГУ из Туркмении

Идет загрузка...