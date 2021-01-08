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Политика

В Госдуме предложили объявить День космонавтики нерабочим днём

Будем гордиться, отдыхая? Фото volsklife.ru

 

Герой России, лётчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать выходным День космонавтики, 12 апреля. Так она прокомментировала идею партии «Коммунисты России», которые считают, что 12 апреля следует сделать Днём национальной гордости. Серова эту инициативу не поддержала.

«Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение – сделать 12 апреля выходным днём, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа», – сказала депутат РИА Новости.

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