Верхне-Петропавловская улица Пскова была связана с кожевниками

20:48, 08 января 2021, ПАИ

В период раннего Средневековья этот район носил название Кожевники – по характеру занятий населявших его мастеровых людей. Одним из таких мест и была территория, частично охватываемая современной улицей Воровского. Краткий экскурс в историю улицы дал Instagram-аккаунт «Псков туристический».



Срединный участок улицы, выгибающийся углом, – бывшая старинная улица Кожевенная. Её название в то время было связано с церковью Петра и Павла, сохранившейся и поныне. Кончанский храм Петра и Павла с Буя, или из Среднего города, первый раз был построен в 1373 году, а затем на этом же месте заново в 1540 году.



От церкви Петра и Павла начиналась древняя стена посадника Бориса, сложенная псковскими каменщиками в 1309 году для защиты от нападений извне. На высоком берегу вдоль Кожевенной улицы когда-то стояли монастырские храмы: Пятницы в Бродах, или в Песках, (1534) и Благовещения в Песках на Бугру. Они до сих пор находятся в петровских бастионах.

Здесь же, недалеко от крепостной стены, возвышается земляная петровская батарея (Лапина горка), под ней скрыт засыпанный в 1701 году храм Никольского из Песок монастыря – иначе остатки Никольского монастыря в Песках (церковь Николы Песецкого построена в 1419 году).

В годы Северной войны при личном участии Петра I верхний берег реки Псковы был превращён в линию обороны.

14 ноября 1923 года Президиум Псковского губисполкома постановил переименовать Верхне-Петропавловскую улицу в улицу Воровского.