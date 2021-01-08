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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы

Олмпийский чемпион по биатлону сказал, что всех спортсменов из Госдумы надо гнать. Фото РИА Новости / Евгений Биятов

 

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Его слова приводит Sport24.

«Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чьё-то место, не решая никаких вопросов. У них абсолютная безграмотность.

Я бы им устроил тест, отправив их на окраинах всех областей. Их просто оплевали бы. Уважаю их прошлое, но они там просто сидят и нажимают на кнопки. Скажите про самый положительный шаг от них? Самые низкие пенсии, самая низкая заработная плата – это в России. Они же сидят там и принимают законы», – сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.

Ранее, 8 января, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о карьере нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в политике. Она назвала уход спортсменов в политику нормальной практикой.

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