Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Его слова приводит Sport24.
«Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чьё-то место, не решая никаких вопросов. У них абсолютная безграмотность.
Я бы им устроил тест, отправив их на окраинах всех областей. Их просто оплевали бы. Уважаю их прошлое, но они там просто сидят и нажимают на кнопки. Скажите про самый положительный шаг от них? Самые низкие пенсии, самая низкая заработная плата – это в России. Они же сидят там и принимают законы», – сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.
Ранее, 8 января, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о карьере нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в политике. Она назвала уход спортсменов в политику нормальной практикой.