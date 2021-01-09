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Общество

Последний из создателей советской атомной бомбы умер сегодня

Академик Исаак Халатников скончался 9 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РАН.

Исаак Халатников был последним из тех, кто разрабатывал и создавал первую советскую атомную бомбу.

Считался старейшим академиком Российской академии наук. Умер на 102-м году жизни.

Учёный родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе. С 1965 по 1992 год являлся директором Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау АН СССР, после – почётным директором института. Был доктором физико-математических наук, академиком, членом-корреспондентом АН СССР, иностранным членом Лондонского королевского общества.

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