Последний из создателей советской атомной бомбы умер сегодня
Академик Исаак Халатников скончался 9 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РАН.
Исаак Халатников был последним из тех, кто разрабатывал и создавал первую советскую атомную бомбу.
Считался старейшим академиком Российской академии наук. Умер на 102-м году жизни.
Учёный родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе. С 1965 по 1992 год являлся директором Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау АН СССР, после – почётным директором института. Был доктором физико-математических наук, академиком, членом-корреспондентом АН СССР, иностранным членом Лондонского королевского общества.