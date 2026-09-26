Вера Кондратьева призвала жителей Пыталовского округа сделать прививку от гриппа

10:30, 26 сентября 2026, ПАИ

В Пыталовском округе стартовала прививочная кампания против гриппа. Глава муниципалитета, руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева уже сделала прививку и призвала жителей округа пройти вакцинацию.

Чем раньше сделать прививку, тем быстрее сформируется защитный иммунитет, напомнила Вера Кондратьевав в своём канале в MAX.

По данным регионального министерства здравоохранения, в регион поступили вакцины «Совигрипп», «Флю‑М» и «Ультрикс Квадри». Прививки уже активно ставят в разных точках округа: на избирательных участках, на сельскохозяйственной ярмарке, в фельдшерско‑акушерских пунктах и поликлиниках.

Как отмечают специалисты, даже в случае заражения у привитых людей болезнь, как правило, протекает в более лёгкой форме. Вера Кондратьева призвала жителей позаботиться о своём здоровье и защитить близких.

Напомним, в Псковской городской поликлинике с 14 по 19 сентября вакцинировалось от гриппа 5 712 человек. Кроме того, выездные медицинские бригады, которые работали рядом с избирательными участками в дни голосования, делали прививки от гриппа. Этой возможностью воспользовалось 1 577 человек, ещё 229 прошли диспансеризацию и профилактические осмотры.

Специалисты напоминают, что оптимальное время для вакцинации – до начала активного распространения вируса. Таким образом, прививку рекомендуют делать в осенний период, чтобы у организма было время сформировать иммунный ответ.