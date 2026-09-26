Дожди и облачную погоду прогнозируют в Псковской области
Кратковременные дожди и облачную погоду прогнозируют в Псковской области сегодня, 26 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть южный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Днём температура воздуха в регионе составит +11…+16 градусов.
В Пскове ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. Днём столбики термометров поднимутся до +13…+15.
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