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Общество

25 работ современных художников украсили пространство правительства Псковской области

В рамках проекта Международного альянса стратегических проектов БРИКС пространство второго этажа здания правительства Псковской области украсили 25 работ современных художников. Полотна созданы профессиональными художниками во время пленэров, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«Международный альянс стратегических проектов БРИКС под руководством Евгения Ефремова развивает культурные инициативы в регионах России, объединяя представителей искусства, экспертного и международного сообщества. Итоговые показы проектов альянса традиционно проходят на знаковых площадках страны – в МИД России, Совете Федерации и Министерстве культуры РФ. Экспозиция в правительстве – часть международной юбилейной программы, ранее представленной во Дворце конгрессов в Санкт-Петербурге и получившей высокую оценку нашего президента», – отметил глава региона.

На картинах узнаваемая архитектура южных городов России и морские пейзажи. Работы будут находиться в здании областного правительства до 16 октября.

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