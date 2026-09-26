Въезд с улицы Алмазной на улицу Леона Поземского будет ограничен 27 сентября

10:43, 26 сентября 2026, ПАИ

Въезд и выезд с улицы Алмазной на улицу Леона Поземского закроют 27 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 19:00: в это время планируется укладка асфальтобетонного слоя покрытия проезжей части. Для обеспечения безопасности всех участников движения въезд и выезд полностью перекроют, а на участке проведения работ введут реверсивное движение.

В администрации просят водителей заранее продумать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.