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Политика

Эстонская оппозиция предложила присоединить страну к России

В Эстонии Партия реформ предложила провести референдум о присоединении к России, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас счёл невозможным всенародное обсуждение вопроса о присоединении страны к России. Он подчеркнул, что все эстонские политические силы должны осудить данное предложение.

Ратас напомнил о положении Конституции, согласно которому Эстония является «независимой и суверенной демократической республикой».

Вынести вопрос о присоединении Эстонии к России на референдум предложили депутаты оппозиционной Партии реформ. Таким образом они пытались помешать проведению референдума, который может привести ко включению в Конституцию страны положения, запрещающего однополые браки и отграничивающего права ЛГБТ. «Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке», — пояснил один из авторов инициативы, депутат Урмас Круузе. 

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