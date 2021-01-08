Эстонская оппозиция предложила присоединить страну к России
В Эстонии Партия реформ предложила провести референдум о присоединении к России, сообщает ТАСС.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас счёл невозможным всенародное обсуждение вопроса о присоединении страны к России. Он подчеркнул, что все эстонские политические силы должны осудить данное предложение.
Ратас напомнил о положении Конституции, согласно которому Эстония является «независимой и суверенной демократической республикой».
Вынести вопрос о присоединении Эстонии к России на референдум предложили депутаты оппозиционной Партии реформ. Таким образом они пытались помешать проведению референдума, который может привести ко включению в Конституцию страны положения, запрещающего однополые браки и отграничивающего права ЛГБТ. «Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке», — пояснил один из авторов инициативы, депутат Урмас Круузе.