Ещё у 239 псковичей подтвердился COVID-19

12:25, 10 января 2021, ПАИ

239 новых случаев коронавируса зафиксированы в регионе. Об этом сегодня сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Среди заболевших есть один иногородний.

В Пскове положительные тесты на COVID-19 за сутки получили 75 человек. В Великих Луках - 45 человек.



В Дедовичском районе заболели ещё 35 жителей, в Псковском - 26 человек, в Островском - 12 человек, в Себежском - 10 человек.

Статистика не изменилась в Гдовском, Дновском, Новоржевском, Палкинском, Плюсском, Порховском, Пустошкинском, Струго-Красненском и Усвятском районах.

В остальных районах число новых случаев COVID-19 менее десяти.

Ранее ПАИ сообщало о количестве умерших от коронавируса за сутки.