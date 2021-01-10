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Общество

Ещё у 239 псковичей подтвердился COVID-19

Фото: ПАИ.

 

239 новых случаев коронавируса зафиксированы в регионе. Об этом сегодня сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Среди заболевших есть один иногородний. 

В Пскове положительные тесты на COVID-19 за сутки получили 75 человек. В Великих Луках - 45 человек.

В Дедовичском районе заболели ещё 35 жителей, в Псковском - 26 человек, в Островском - 12 человек,  в Себежском - 10 человек. 

Статистика не изменилась в Гдовском, Дновском, Новоржевском, Палкинском, Плюсском, Порховском, Пустошкинском, Струго-Красненском и Усвятском районах.

В остальных районах число новых случаев COVID-19 менее десяти. 

Ранее ПАИ сообщало о количестве умерших от коронавируса за сутки.

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