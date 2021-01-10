Ещё у 239 псковичей подтвердился COVID-19
239 новых случаев коронавируса зафиксированы в регионе. Об этом сегодня сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
Среди заболевших есть один иногородний.
В Пскове положительные тесты на COVID-19 за сутки получили 75 человек. В Великих Луках - 45 человек.
В Дедовичском районе заболели ещё 35 жителей, в Псковском - 26 человек, в Островском - 12 человек, в Себежском - 10 человек.
Статистика не изменилась в Гдовском, Дновском, Новоржевском, Палкинском, Плюсском, Порховском, Пустошкинском, Струго-Красненском и Усвятском районах.
В остальных районах число новых случаев COVID-19 менее десяти.
Ранее ПАИ сообщало о количестве умерших от коронавируса за сутки.