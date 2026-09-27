Сельскохозяйственная ярмарка прошла на центральной площади Палкино

18:38, 27 сентября 2026, ПАИ

Сельскохозяйственная ярмарка прошла на центральной площади Палкино. В торговых рядах продавцы представили продукцию собственного производства. Об этом сообщили в районной газете «Льновод».

На ярмарке можно было приобрести рассаду, домашние заготовки, свежие фрукты и овощи, мясную продукцию и многое другое.

Напомним, традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка также прошла в посёлке Плюсса. Торговые ряды развернулись на центральной площади. Ассортимент был рассчитан на повседневные нужды и осенние заготовки: на прилавках – картофель, капуста, морковь, лук, свёкла и другие овощи из нового урожая, а также мёд, молочная продукция, яйца, мясо и полуфабрикаты. Среди ремесленных товаров – плетёные корзины, деревянные изделия и сувениры ручной работы.