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Общество

Фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту» прошёл в Себеже

Областной открытый фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту» состоялся в Себеже. В этом году мероприятие посвящено 110-летию со дня рождения народного артиста СССР Зиновия Гердта и Году единства народов России. Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Призыв».

Фото: районная газета «Призыв»

Торжественное шествие объединило около 200 участников из 17 творческих коллективов: они прошли в сценических костюмах по центральной улице города в сопровождении барабанщиц из Себежской средней школы. В парке возле памятника великому артисту состоялось торжественное открытие фестиваля и возложение цветов.

В зрительном зале районного культурного центра (РКЦ) выступили любительские и народные театральные коллективы, театры-студии из Невеля, Пскова, Великих Лук, Струг Красных и Себежа.

Жюри оценивало работы в номинациях «Драматический театр», «Театр миниатюр», «Моноспектакль», «Музыкально-патриотическая композиция», «К 110-летию Зиновия Гердта» (сцены из кинофильмов и спектаклей с участием артиста).

Зрителям представили постановки, посвящённые древнему быту, свадебному обряду Печорского района, монолог Хлопуши из поэмы Сергея Есенина «Пугачёв», отрывки из сказок, спектакли «Как в Невельском краю кашу спасали», «Что мы знаем о Гердте» и другие.

Фото: районная газета «Призыв»

В фойе РКЦ работала выставка кукол из комнаты русского быта Идрицкого дома культуры. В экспозиции – 60 кукол в национальных костюмах из Кавказа, Прибалтики, Центральной России, Узбекистана, Казахстана, Грузии. К каждому экспонату прилагался журнал с описанием обрядности, костюма, кухни, культуры и традиций народа.

Организаторами фестиваля выступили Псковский областной центр народного творчества при поддержке министерства культуры Псковской области, районный культурный центр Себежа и администрация Себежского муниципального округа.

Зиновий Гердт (Залман Храпинович) – народный артист СССР, родился в Себеже 21 сентября 1916 года. Первый фестиваль в память о нём состоялся в 2014 году в рамках празднования 600-летия Себежа.

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