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Политика

Алексей Пушков обозначил три главные проблемы для страны в 2021 году

Член Совета Федерации Алексей Пушков обозначил три главных проблемы для страны, которые России придётся решать в наступившем году, передаёт РИА Новости. Это сложный выход из ситуации пандемии, давление интернет-гигантов на экономику страны и политические волнения в США.

«Ответ на первую – вакцинация и сокращение степени уязвимости населения. На вторую – только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете плюс развитие собственных интернет-платформ», – уверен сенатор.  

По его мнению, справиться с сетевыми гигантами, которые не будут выполнять требования России, поможет развитие собственных платформ. Что касается развития отношений с Америкой, то это зависит от способности России противостоять её давлению, которое будет только увеличиваться, считает Пушков.

 

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