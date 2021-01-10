В Старый Новый год к Земле приблизится астероид

22:18, 10 января 2021, ПАИ

В ночь с 13 на 14 января к нашей планете приблизится астероид, открытый учёными в 2020 году, сообщает канал 5-tv.ru со ссылкой на Дениса Денисенко, сотрудника отдела изучения галактики и переменных звёзд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга.

«Двигаться он будет по созвездию Близнецов и полетит в сторону созвездия Возничего. Увидеть его можно, но только в мощный телескоп. WU5 является астероидом 13-й звездной величины. В ночь на среду ожидается новолуние, и свет земного спутника не будет мешать наблюдениям, в том числе из России. Космический объект пройдёт более чем в 7,5 млн километров от нашей планеты. В связи с этим, вопреки сообщениям прессы, потенциально опасным он не считается», – поделился с журналистами канала астроном.