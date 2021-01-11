Украинский градоначальник решил исправлять контент в TikTok

19:14, 11 января 2021, ПАИ

Мэр украинского города Шостки в Сумской области Николай Нога поручил чиновницам зарегистрироваться в соцсети TikTok, передаёт ИА УНИАН.

Градоначальник, который сам недавно завёл аккаунт, поделился впечатлениями на заседании в мэрии. «Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы ведь должны быть там, где молодёжь», — обратился он к коллегам.

Мэр официально поручил начальнику управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодёжи Ольге Сокульской в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok.

«Давайте проведём совместное совещание, соберём молодёжный совещательный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шуточной информацией, но и солидной, познавательной для молодёжи», — подчеркнул Николай Нога.

Напомним, в марте прошлого года в разгар пандемии коронавируса Министерство здравоохранения Казахстана призвало жителей оставаться дома с помощью видеозаписи в TikTok.