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Политика

Украинский градоначальник решил исправлять контент в TikTok

«Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента», - заявил чиновник. Фото скрин Youtube

 

Мэр украинского города Шостки в Сумской области Николай Нога поручил чиновницам зарегистрироваться в соцсети TikTok, передаёт ИА УНИАН.

Градоначальник, который сам недавно завёл аккаунт, поделился впечатлениями на заседании в мэрии. «Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы ведь должны быть там, где молодёжь», — обратился он к коллегам.

Мэр официально поручил начальнику управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодёжи Ольге Сокульской в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok.

«Давайте проведём совместное совещание, соберём молодёжный совещательный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шуточной информацией, но и солидной, познавательной для молодёжи», — подчеркнул Николай Нога.

Напомним, в марте прошлого года в разгар пандемии коронавируса Министерство здравоохранения Казахстана призвало жителей оставаться дома с помощью видеозаписи в TikTok.

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