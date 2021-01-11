Армения и Азербайджан договорились по вопросу Нагорного Карабаха в Кремле

19:50, 11 января 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха, сообщает издание «Коммерсант». Переговоры в Кремле продлились более четырех часов. По словам президента, вскоре вице-премьеры трех стран подготовят план развития региона.

«Они (вице-премьеры.— «Коммерсант») создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу»,— сказал Владимир Путин.



Встреча лидеров трех государств состоялась в Москве по инициативе Владимира Путина сегодня, 11 января. На ней обсуждалось соблюдение трехстороннего мирного соглашения России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года. Напомним, в соответствии с ним Баку отошла часть спорных территорий региона.