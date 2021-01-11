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Общество

Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей

Маргарита Грачёва и Леонид Закошанский станут ведущими нового телешоу. Фото KinoMail

 

Канал «Россия 1» запускает новое ток-шоу «Близкие люди», ведущими которого стали Леонид Закошанский и Маргарита Грачева — девушка, которой несколько лет назад муж из ревности отрубил кисти рук. Теперь 28-летняя Маргарита сама будет помогать людям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, пишет сайт KinoMail.

В студии герои программы смогут посмотреть на свои проблемы с новых ракурсов и получить советы от специалистов: разобраться с непростыми ситуациями им помогут юристы, психологи. Принимать участие в программе будут также звёзды шоу-бизнеса, они поделятся с героями ток-шоу личным опытом. Одной из приглашённых знаменитостей стала Елена Проклова.

Премьера ток-шоу состоится 15 января в 14:55 на телеканале «Россия 1».

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