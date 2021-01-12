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Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»

13 января с 11:00 до 13:00 член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова проведет прием граждан в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9). В связи с карантинными мерами по коронавирусу прием проводится дистанционно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского реготделения партии.

Граждане могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые передадут сенатору. После этого Елена Бибикова свяжется с заявителем.

В январе 2021 года приемы граждан также проводят депутаты областного Собрания и городской Думы.

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