Доступ к порталу Госуслуг могут получить посетители Псковской областной библиотеки

13:58, 12 января 2021, ПАИ

Центр общественного доступа Псковской областной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) к Единому порталу государственных услуг Российской Федерации предоставляет возможность решить актуальные запросы граждан удалённо: вызов врача, оформление социальных выплат, оплата налогов, выписка о состоянии лицевого счёта в ПФР и многие другие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В Центре общественного доступа библиотеки сотрудник поможет заказать услугу через портал Государственных услуг, набрать текст, распечатать и отсканировать необходимые документы.

Также в Центре социальной, деловой и правовой информации читателям библиотеки доступен комплекс информационно-справочных и сервисных услуг: доступ к правовым базам данных; доступ к ресурсам Электронной библиотеки авторефератов и диссертаций в составе Национальной электронной библиотеки; помощь в поиске информации, консультации по основам работы со справочно-правовыми системами и ресурсами Интернет; предоставление персонального компьютера для самостоятельной работы; юридическая помощь.