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Спорт

Скелетонистка из Великих Лук стала золотым призёром на соревнованиях в Германии

Скелетонистка из Великих Лук стала золотым призёром на соревнованиях в Германии. Фото паблик ВК ВЛГАФК

 

8 января 2021 года российская скелетонистка, студентка первого курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Елена Никитина завоевала золото на чемпионате Европы, который проходит в Винтерберге (Германия). Об этом сообщил сегодня паблик академии в соцсети «ВКонтакте».

По сумме двух попыток Елена на 0,06 секунды опередила немку Тину Херманн. В борьбе за титул соперницы выиграли по одной попытке. Третьей стала австрийка Жанин Флок, показавшая третье время в обоих спусках.

Для Елены Никитиной это четвёртое золото на чемпионатах Европы.

Скелетон. Чемпионат Европы. Винтерберг, Германия. 
Женщины:

1. Елена Никитина (Россия) – 1.55,10.
2. Тина Херманн (Германия) – отставание 0,06.
3. Жанин Флок (Австрия) — +0,19.
9. Юлия Канакина (Россия) — +1,05…
12. Алёна Фролова (Россия) — +1,56.

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