Что ждет сферу ЖКХ в новом году — Сергей Грахов об итогах и новых подходах

12:47, 13 января 2021, ПАИ

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов в эфире ПАИ -live прокомментировал итоги работы его ведомства в прошлом году.

Сергей Грахов рассказал, над чем комитет начал работать уже в январе, сколько денег на поддержку ЖКХ региона мы получим, а также какие изменения ждут отрасль в новом 2021 году.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.