Татьяна Голикова рассказала Путину о ситуации с коронавирусом в стране после новогодних каникул

18:39, 13 января 2021, ПАИ

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Сегодня, 13 января, у президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции прошло совещание с членами правительства. Об этом сообщили на сайте президента. Глава государства попросил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову рассказать о ситуации с коронавирусом в стране.

Татьяна Голикова сообщила: «В целом период новогодних праздников с точки зрения эпидемиологического надзора и оказания медицинской помощи гражданам страны прошёл без сбоев, несмотря на то что на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции традиционно оказывает влияние увеличение обращений в медицинские организации с травмами и отравлениями.

Суточный показатель заболеваемости в России снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения. Ситуация в регионах страны по-прежнему различается, но за последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация заболеваемости, – 83; в двух регионах продолжается пока рост.

В праздники нам удалось на достаточно высоком уровне удержать тестирование населения на новую коронавирусную инфекцию. В среднем по России мы не допустили снижения установленного норматива, несмотря на то что тестирование в коммерческих лабораториях было снижено в связи с выходными днями.

Фиксируя эти обнадёживающие эпидемиологические данные в целом по стране, хочу всё-таки предостеречь наших граждан. Мы прошли новогодние праздники и традиционно после таких длительных праздников осуществляем мониторинг заболеваемости. Этот мониторинг, такой критериальный мониторинг, продлится две недели. Это всем хорошо известный инкубационный период. Поэтому призываю наших граждан продолжать соблюдать ограничительные меры. Речь идёт прежде всего о масочном режиме, соблюдении социальной дистанции и других рекомендованных мер.

Все методические рекомендации для работы отраслей промышленности Роспотребнадзором утверждены, и просьба к нашим уважаемым коллегам, работодателям эти методические рекомендации соблюдать.

Система здравоохранения провела новогодние праздники без сбоев. На сегодняшний день в стране развёрнуто 277 тысяч ковидных коек. На утро вчерашнего дня в среднем занятость коек составляла 69,2 процента. Это связано в том числе с тем, что в конце 2020 года вами было принято решение о необходимости поддержки регионов посредством предоставления финансовых ресурсов на приобретение лекарственных средств для обеспечения пациентов бесплатными лекарственными средствами на амбулаторном этапе. Регионам было выделено 7,8 миллиарда рублей, а в конце декабря – ещё 2,8 миллиарда рублей на приобретение лекарственных средств уже в январе. На сегодняшний день мы можем констатировать, что лекарствами было обеспечено 813,5 тысячи пациентов на амбулаторном этапе. Я хочу регионы поблагодарить за эту работу».