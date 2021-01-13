Прилёт в Псков самолёта из Москвы задерживается

20:45, 13 января 2021, ПАИ

Прилёт в аэропорт Пскова самолёта, следующего по рейсу Москва – Псков, 14 января, в четверг, задержится. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил генеральный директор «Псковавиа» Артём Тарасов. По расписанию самолёт должен был прилететь в 0:10 мск.

«Задержка вылета самолёта авиакомпании «Азимут» из Москвы связана с неприбытием воздушного судна в аэропорт Внуково из Краснодара. Поэтому вылет отложен. Ожидаем, что самолёт в Псков прилетит в промежутке между 1:30 и 2:30 мск», – сообщил Андрей Тарасов.